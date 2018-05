Morte all´Ilva di Taranto, Toti: «Necessarie sicurezza e continuità lavorativa»

Liguria - «Regione Liguria esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Angelo Fuggiano, l'operaio morto all'Ilva di Taranto a seguito di un incidente»: lo afferma in una nota il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.



Occupazione - «In attesa che venga fatta chiarezza sull'accaduto, come istituzione siamo al fianco dei lavoratori e a disposizione delle associazioni sindacali per ribadire insieme la necessità che per gli stabilimenti Ilva, oltre alla continuità lavorativa e ai livelli occupazionali, venga garantita anche la massima sicurezza degli operai – aggiunge Toti - Le politiche industriali devono rimanere una priorità per il nostro Paese. Ilva è e deve rimanere un asset centrale: è necessario, e lo ribadiamo, che al più presto si trovi un accordo per poter programmare il suo futuro. Auspichiamo che si torni al più presto al tavolo del negoziato e ribadiamo la nostra disponibilità ad impegnarci, attraverso la società per Cornigliano e in accordo con il Governo, per agevolare le politiche occupazionali e tutelare i lavoratori, anche in termini di investimenti per la sicurezza».