Liguria - «Ciao piccolo Angelo e sfortunato Guerriero. Un grande abbraccio»: così il Gruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini ricorda il bimbo inglese di 23 mesi morto questa notte a seguito di una grave patologia neurodegenerativa non diagnosticata esattamente che aveva come spento una parte del suo cervello



«La scomparsa di Alfie Evans è una sconfitta per tutti. Dobbiamo trarre insegnamento da questa tristissima vicenda affinché simili fatti non accadano mai più. Regione Liguria, in particolare con l'assessore alla Sanità Sonia Viale e i responsabili dell'Istituto pediatrico Gaslini di Genova, aveva provato a fare qualcosa per il piccolo Alfie. Purtroppo non ci siamo riusciti - ha aggiunto - Oggi proviamo un grande dolore, ci stringiamo intorno ai coraggiosi genitori Kate e Thomas e alla famiglia Evans», ha concluso.