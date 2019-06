Muzio: «Le Associazioni Alpini hanno un ruolo strategico di volontariato»

Liguria - Il consigliere regionale Claudio Muzio (FI) ha preso parte ieri in rappresentanza della Regione, nella sua veste di segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria, alla Festa degli Alpini promossa dal Gruppo ANA di Casarza Ligure e svoltasi nella frazione di Verici. Alla presenza delle autorità militari e civili e dei rappresentanti di molti Gruppi ANA provenienti dai Comuni della Città Metropolitana di Genova, alle ore 10.30 ha avuto luogo la cerimonia dell’alzabandiera e, a seguire, la deposizione dei fiori presso il monumento ai Caduti. Alle ore 11.00 è stata celebrata la Santa Messa, al termine della quale il consigliere Muzio ha preso la parola per portare i saluti dell’istituzione regionale.



«Le Associazioni degli Alpini – ha detto Muzio – svolgono un ruolo strategico di volontariato all’interno delle nostre comunità. Un ruolo di straordinaria importanza, reso possibile dallo spirito di corpo davvero solido e vitale e dal grande cuore di tante persone che mettono a disposizione il proprio tempo e una parte della propria vita per aiutare gli altri. Il servizio reso dagli Alpini – ha proseguito il consigliere regionale – è paragonabile, con le debite proporzioni, a quello delle Pubbliche Assistenze nel sistema sanitario, un sistema che senza la presenza del volontariato crollerebbe. Per questo – ha concluso – a nome della Regione ringrazio l’Associazione Nazionale Alpini per l’aiuto quotidianamente fornito, per lo spirito di dedizione e di amore al territorio che costituisce un esempio per tutti».