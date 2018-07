Muzio: «Nuova sede CRI a Sestri Levante, importante presidio sociale e sanitario»

Liguria - «La nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri nei locali A.R.T.E. della Lavagnina, a Sestri Levante, rappresenta un importante presidio non soltanto sanitario, ma anche sociale per il quartiere. Grazie all'apertura H24 questa sede diventerà un sicuro punto di riferimento per questa zona popolare, che necessita di servizi ed attenzione»: così Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, che ha partecipato ieri, in rappresentanza della Regione, all'inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa nel quartiere della Lavagnina a Sestri Levante.



«Voglio esprimere pubblicamente i miei complimenti al Presidente, ai suoi collaboratori e a tutti i militi per la determinazione con cui hanno perseguito questo obiettivo tanto difficile quanto stimolante, ottenuto anche con la collaborazione e l'impegno delle istituzioni. Quando si lavora uniti per il bene comune, i risultati arrivano. Sono orgoglioso di aver portato il mio contributo, nella mia veste di consigliere regionale, affinché questo risultato fosse raggiunto».