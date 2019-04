Muzio: «Strada delle Gallerie e torrente San Lorenzo, massima attenzione al territorio»

Liguria - «Il finanziamento regionale di 500.000 euro all’intervento per la piena copertura di rete telefonica e internet all’interno della Strada delle Gallerie Sestri Levante-Moneglia-Deiva Marina è un segno concreto di attenzione al nostro territorio, oltre che un passo importante in vista del complessivo ammodernamento e della necessaria riqualificazione di questa arteria così particolare, che è stata riconosciuta di interesse regionale e quindi strategica nel quadro della viabilità ligure. Grazie a questo finanziamento, con cui sarà posto in essere anche un sistema di controllo ed accurato monitoraggio delle problematiche di natura geologica e di erosione marina e delle criticità strutturali della strada, vi sarà quindi una maggiore sicurezza per tutti coloro che percorrono questo tracciato, a partire dai residenti che quotidianamente transitano nelle gallerie per recarsi sui luoghi di lavoro»: lo ha dichiarato Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia, intervenendo ieri, nella sala consiliare del Comune di Moneglia, alla presentazione del progetto di ammodernamento della Strada delle Gallerie Sestri Levante-Moneglia-Deiva Marina, alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, del sindaco Claudio Magro, del sindaco di Deiva Marina Gianluigi Troiano, del vicesindaco e dell’assessore ai Lavori Pubblici di Sestri Levante, Pietro Gianelli e Paolo Valentino.



«La Strada delle Gallerie – ha proseguito Muzio – rappresenta inoltre, per la sua peculiarità e suggestività, una risorsa unica a livello regionale dal punto di vista turistico. Come ha sottolineato il presidente Toti, questo tragitto in cui si alternano le gallerie della vecchia ferrovia e scorsi paesaggistici di incalcolabile bellezza, vale da solo una gita sul nostro territorio. Anche per questo occorre garantire risposte efficaci, riducendo al minimo, per quanto possibile, le criticità. Il progetto complessivo, che prevede opere di protezione costiera, di sistemazione dei versanti, di ulteriore impiantistica, ha costi molto elevati, ma confido che possa trovare nel tempo un adeguato finanziamento».



«Sempre per quanto riguarda il tema della messa in sicurezza idrogeologica, in particolare del territorio di Moneglia – ha aggiunto il consigliere regionale di Forza Italia - voglio ricordare che un altro progetto presentato dall’Amministrazione, quello che concerne il fondamentale intervento sul torrente San Lorenzo, è stato dichiarato ammissibile a finanziamento e validato dal punto di vista idraulico. Auspico che in un futuro prossimo, anche in ragione delle risorse economiche che sono state recentemente assegnate dal Governo alla Regione Liguria, e che la Regione già quest’anno ha prontamente iniziato a distribuire, si possa arrivare al finanziamento di quest’opera. Sia per questo intervento che per quelli nella Strada delle Gallerie – ha concluso Muzio – il mio impegno sarà massimo. Sono certo che Regione Liguria sarà vicina ai Comuni interessati».