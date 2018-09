Nautica, Tosi: «La normativa sulla verniciatura passo importante»

Liguria - «Finalmente Regione porrà vincoli chiari e precisi per l'attività di verniciatura all'aperto nella cantieristica da diporto. Una norma che supera la delibera della precedente Giunta, come abbiamo sempre chiesto, e che sbloccherà finalmente il lavoro di tanti piccoli imprenditori che per troppo tempo si sono visti bloccare il proprio lavoro per una serie di pastoie burocratiche e per una legislazione poco chiara che contribuiva solamente a generare confusione»: lo ha dichiarato Fabio Tosi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria



«A distanza di nove mesi da quando abbiamo portato il tema all'attenzione dell'assessore in Consiglio regionale, finalmente qualcosa si muove, coniugando le legittime esigenze delle imprese e i parametri ambientali. Come ha ricordato ieri il ministro dei Trasporti Toninelli all'inaugurazione del Salone Nautico, la nautica da diporto riveste un ruolo cruciale nell'economia italiana in termini occupazionali e di Pil, senza dimenticare l'indotto diretto e indiretto che ruota intorno a questo settore, soprattutto in Liguria. Siamo felici che, grazie alla nostra azione in Regione, abbiamo contribuito a sbloccare questo pantano contribuito, dando impulso all'intero settore, nel pieno rispetto dell'ambiente», ha concluso.