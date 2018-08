Nuovo Psi Liguria: «Bene il dialogo nell´area dei moderati del Centrodestra»

Liguria - «I Socialisti Liberali del Nuovo PSI della Liguria guardano con grande favore alla ripresa del dibattito politico nell'Area dei Moderati del Centrodestra regionale. Siamo molto lontani da una visione programmatica da proporre al tavolo delle Istituzioni ma soprattutto da dirigere a un Elettorato stanco e sfiduciato ormai in gran parte defluito nella palude del non voto»: lo ha dichiarato Giuseppe Vittorio Piccini, segretario regionale della Liguria del Nuovo PSI.



«Al vento civico levantino di Amelia risponde una robusta brezza civica da Imperia. Su Genova calma piatta, tutti hanno una proposta inclusiva che tuttavia esclude le ragioni del Contradditore e il dialogo. Il Garofano dei Socialisti Riformisti rimane rosso e fa appello a tutte le Forze responsabili a superare sterili contrapposizioni per porsi come argine alla barbarie politica, sociale ed economica del Governo della "Decrescita Felice". I Liguri non ci perdoneranno mai egoismi e viltà di fronte alla tenuta democratica del Paese», ha concluso.