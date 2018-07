Parco di Portofino, Garibaldi: «Colpo di mano della Giunta Regionale»

Liguria - «Colpo di mano della Giunta regionale sul Parco di Portofino»: a dirlo è Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd e Vice Presidente della Commissione IV Ambiente



«Venerdì, con la delibera 532 – spiega Garibaldi - la Giunta regionale ha cancellato in modo permanente una ampia porzione di aree contigue del Parco di Portofino nel Comune di Santa Margherita. E c’è di più: hanno detto di averlo fatto d’intesa con il Parco stesso. Intesa che, invece, non c’è stata. L’Ente Parco, infatti, aveva chiesto l’esatto contrario: di mantenere quelle aree come zone contigue ma di sospendere l’efficacia di queste zone cuscinetto per un periodo transitorio, in attesa della partenza dell’iter per il Parco nazionale e il ridisegno dei nuovi confini. La Giunta Toti, smentendo i sindaci e la decisione in Consiglio Regionale di non procedere a modifiche dei confini ma di convocare la Commissione Ambiente per aggiornare sulla vicenda Parco, ha deciso di cancellare definitivamente le aree contigue con una delibera. A pochi giorni peraltro dall’avvio del percorso con il Governo per far nascere il nuovo Parco Nazionale. Un gran biglietto da visita, la posizione della Regione e un metodo inaccettabile nei confronti del territorio».