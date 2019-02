Parco di Portofino, Lilli Lauro: «Noi non vogliamo allargarlo»

Liguria - Si è tenuta questa mattina la IV Commissione Territorio e Ambiente della Regione Liguria. In Sala si è discusso riguardo l’allargamento, proposto da Ispra, dei confini del Parco di Portofino che a Roma il ministero dell’Ambiente ha inserito tra i Parchi Nazionali.



«Questo è un tema davvero importante per la nostra Regione – ha detto la Consigliere Lilli Lauro – noi siamo dalla parte dei sindaci che oggi fanno parte Parco, dalla parte del primo cittadino di Portofino Matteo Viacava; esempio virtuoso di amministrazione. La nostra posizione è una sola. Noi non vogliamo allargare i confini del Parco di Portofino – ha ribadito - Noi stiamo con i primi cittadini di Santa Margherita Ligure e di Portofino. La legge studiata e scritta dal precedente governo mette a disposizione solamente 1 milione di euro; le prospettive che vanno a delinearsi sono dunque quelle di non poter usufruire di risorse economiche adeguate qualora i confini del Parco dovessero allargarsi. Con il cambiamento del perimetro e tanti ettari in più considerate le minori risorse non si può arrivare ad altro che a soluzioni insoddisfacenti».