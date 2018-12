Parco di Portofino, Mai: «Polemica del Pd atta a creare confusione»

Liguria - «Quanto dichiarato dal Pd in merito all'iter per il Parco di Portofino è inesatto e dispiace che la minoranza abbia voglia di fare una polemica così strumentale e pretestuosa, atta solo a creare confusione e a distorcere la realtà dei fatti»: lo ha dichiarato l'assessore ai Parchi di Regione Liguria Stefano Mai.



Dialogo - «Ci sono tre aspetti su cui vorrei fare chiarezza - spiega l'assessore Stefano Mai - innanzitutto con il Ministero non c'è alcuno scontro, anzi stiamo portando avanti un confronto serio e costruttivo. Il Ministero ha incaricato Ispra di compiere un'analisi ambientale e conoscitiva delle valenze naturalistiche presenti nelle aree limitrofe al Parco di Portofino. Bisognerà valutare attentamente i contenuti di questa analisi e verificare i parametri di conoscenza utilizzati. Una volta valutata, immagino avanzeremo una proposta alternativa che dovrà essere condivisa e quindi auspicabilmente unitaria»



Parco - «Inoltre - ha continuato l'assessore - se non ho partecipato alla riunione tenutasi il giorno 20 novembre al Ministero non è di certo per mancanza di interesse, ma semplicemente perché era giorno di consiglio regionale votante. Infine - ha concluso l'assessore - ci tengo a ribadire ancora una volta, che non sono favorevole a un'estensione che possa snaturare i principi secondo i quali il Parco di Portofino è nato ed è stato costruito fino a oggi. Il percorso di istituzione del Parco naturale, ad oggi è stato oggetto di diversi incontri sul territorio, principalmente con i sindaci interessati, o potenzialmente tali, e sarà frutto della più ampia condivisione, coscienti che possa rappresentare, una volta istituito, un'opportunità irripetibile per il territorio ligure e un fiore all'occhiello a livello nazionale».