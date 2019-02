Parco di Portofino, Tosi: «Dovremmo prendere in considerazione l´ipotesi che Rapallo ne faccia parte»

Liguria - «Mi rivolgo al Sindaco di Rapallo e a tutte le forze politiche che amministrano la nostra città: prendete in seria considerazione l'ingresso di Rapallo nel futuro Parco Nazionale di Portofino. Il Sindaco Bagnasco si è sempre dichiarato un 'Sindaco Green': ora ha davvero l'occasione per dimostrarlo, a costo zero e con numerosi ritorni alla città. Ha anche l'occasione di porre una pietra tombale su quel bruttissimo termine che è sempre stato associato alla nostra città: 'Rapalizzazione'»: lo dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi.



«A mio modesto parere, a Rapallo gioverebbe (soprattutto in termini turistici) far parte di un Parco nazionale: sarebbe una decisione che porterebbe il nome del nostro Comune in tutta Italia e in tutto il mondo a costo zero. Ritengo l'ingresso di Rapallo nel Parco nazionale di Portofino, che vanta anche la particolarità di avere un'area protetta marina, una proposta da prendere in seria considerazione per tutelare la nostra città e avere un nuovo volano in termini ambientali e turistici - continua il consigliere - In questi giorni, abbiamo sottolineato le diverse criticità della nostra città. Ora, riteniamo sia doveroso portare all'attenzione della cittadinanza questa importantissima opportunità non solo per Rapallo ma per tutto il comprensorio».