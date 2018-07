Pastorino: «A fianco dei lavoratori del servizio mensa di Istituto Maugeri»

Non possono essere sempre i lavoratori a pagare il rezzo dei cambi d'appalto".

Liguria - Stamane il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino ha partecipato al presidio delle lavoratrici del servizio mensa presso l'Istituto Maugeri di Nervi, le quali «denunciano gravi scelte aziendali della ditta subentrata nell'appalto: taglio drastico del monte ore settimanale per ciascun dipendente e, in alcuni casi già riscontrati, una retrocessione contrattuale di 2 livelli. Misure che inevitabilmente si ripercuotono sulla retribuzione, con tagli e penalizzazioni consistenti».



«Al Maugeri il lavoro c'è: è evidente, orari di lavoro e livelli contrattuali devono essere immediatamente ripristinati. Impensabile, ad esempio, che la cuoca passi da 38 a 15 ore settimanali, perdendo al contempo il livello contrattuale che ha legittimamente maturato – dichiara Pastorino -. La vicenda riguarda 4 lavoratrici, ma è emblematica di cosa possa succedere nei piccoli appalti: perché quando i numeri sono piccoli le tutele diminuiscono, i lavoratori sono più bersagliati e diventano facilmente ricattabili. La condizione diventa "prendere o lasciare"».



«Ci risulta che la subentrante CIR Food sia approdata al cambio d'appalto col progetto dichiarato di ridurre le ore di lavoro. Il prezzo dell'offerta è stato formulato considerando soltanto gli interessi economici dell'azienda, non l'organizzazione né tantomeno il costo reale del lavoro presente sull'appalto – commenta Pastorino -. Condividiamo la posizione delle parti sociali e dunque chiediamo l'applicazione del contratto collettivo nazionale, su cui c'è già stato un accordo fra imprese e sindacati. Per noi tutela occupazionale e salariale vengono prima di tutto. Solleciteremo l'intervento della regione, chiedendo anzitutto una conferenza capigruppo alla presenza delle organizzazioni sindacali e degli assessori competenti. Non possono essere sempre le lavoratrici e i lavoratori a pagare il prezzo dei cambi d'appalto».