Pastorino: «Liguria deve rinnovare convenzione con vigili del fuoco»

Liguria - «Con nota di ieri del Ministero dell’Interno, il capo dipartimento dei vigili del fuoco interviene a piedi uniti sui servizi di elisoccorso sanitario, estremamente necessari in una regione, come la Liguria, in cui è alta l’incidenza di anziani e la conformazione del territorio rende difficili le operazioni di pronto intervento. La questione è di una gravità inaudita. Queste parole sono un macigno, perché aprono la strada all’esternalizzazione e alla privatizzazione dei servizi di elisoccorso»: lo ha denunciato il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino.



«Prima conseguenza una moltiplicazione dei costi fino a 8/10 volte, a gravare sulle casse regionali. Se le prestazioni fossero attribuite ai privati, infatti, queste non costerebbero meno di 15 milioni; mentre il costo complessivo dell’attuale convenzione regionale con i vigili del fuoco è di circa 1,8 milioni. Purtroppo conosciamo già il precedente di altre regioni italiane che sono passate a convenzioni private, vedendo poi aumentare in maniera esponenziale il peso di tali operazioni sul bilancio dell’ente».



«Chiediamo esplicitamente che il presidente Toti prenda contatti immediati con i vertici politici del ministero e del Governo. Perché se questa previsione dovesse avverarsi, significherebbe che, al di là dei proclami, il nuovo governo pentaleghista è favorevole agli interventi massicci dei privati che fanno lievitare i costi pubblici, anche in servizi essenziali come l’elisoccorso – ha sottolineato Pastorino - Regione Liguria deve rinnovare la convenzione con i vigili del fuoco, non solo per una questione di costi, ma anche per garantire il più alto livello di efficienza del servizio. Oltre al danno economico, un’altra soluzione aumenterebbe i rischi per la sicurezza del territorio, di cui Toti e il Viminale dovrebbero assumersi completamente la responsabilità».