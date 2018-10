Pd: «Buon lavoro al commissario Bucci. Il primo impegno? Riscrivere il decreto»

Liguria - «Innanzitutto facciamo gli auguri di buon lavoro al sindaco Bucci, per il delicato ruolo che gli è stato conferito. Noi daremo una mano. Finalmente si è arrivati al nome del commissario alla ricostruzione. Dopo 51 giorni, si è tornati alla casella di partenza: quasi due mesi di tempo perso in cui si è consumato un lungo braccio di ferro tra Lega e 5 Stelle, che ricorda i peggiori giorni della Prima Repubblica»: così il Pd tramite una nota.



«Consideriamo positivo che a ricoprire questo ruolo sia una figura rappresentativa delle istituzioni locali. Del resto il Pd aveva proposto, pochi giorni dopo il crollo del ponte Morandi, il nome dello stesso Bucci, in qualità di sindaco della città - aggiunge - Adesso ci aspettiamo che il primo cittadino, nella sua veste di commissario, sappia garantire ciò che fino a oggi non c’è stato, una reale unità delle forze politiche, economiche e sociali della città. E si impegni, da domani, a riscrivere il decreto vergogna, a partire dal delirante meccanismo previsto dall’articolo 1, che fa pagare allo Stato ciò che dovrebbe pagare Società Autostrade, garantendo che il ponte si faccia nel più breve tempo possibile e assicurando alla città le risorse che, a oggi, non ci sono», conclude il Pd.