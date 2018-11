Pedaggi Pubbliche Assistenze, Muzio: «Esenzione non solo per le emergenze»

Liguria - «Occorre rendere stabile e definitiva l’esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali da parte delle Pubbliche Assistenze, estendendo questa misura anche ai servizi non legati all’emergenza. Per fare ciò è necessaria una modifica legislativa a livello nazionale, richiesta da me e dal collega Angelo Vaccarezza sin dal dicembre 2016, quindi ben prima del crollo del Ponte Morandi, con due iniziative in Consiglio Regionale»: lo ha dichiarato Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza, intervenendo questo pomeriggio in dichiarazione di voto su una mozione presentata dal gruppo della Lega e avente ad oggetto i pedaggi gratuiti per i mezzi di soccorso.



«In particolare – ha proseguito Muzio – occorre modificare l’art. 373 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che disciplina questa materia e la cui mancanza di chiarezza ha causato negli ultimi anni molti contenziosi. Senza tale modifica si rischia di rimanere in una situazione normativa di incertezza, a tutto svantaggio delle Pubbliche Assistenze e del prezioso servizio che svolgono sul nostro territorio».



«Auspico dunque – ha concluso il consigliere regionale di Forza Italia – che si proceda speditamente in questa direzione e che il Governo mantenga fede alle promesse fatte».