Pesca, stanziati dalla giunta 354 mila Euro di fondi europei

Liguria - Stanziati dalla Giunta regionale 354mila euro di contributi attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Lo comunica l’assessore regionale alla Pesca, Stefano Mai.



«Abbiamo approvato le misure 1.30, 1.31 e 1.42 che daranno un supporto al comparto della pesca – spiega l’Assessore Mai – Nello specifico i fondi andranno in favore dell’ittiturismo, dei giovani e delle operazioni di valore aggiunto, come la trasformazione del pescato».



«Con i finanziamenti all’ittiturismo – precisa l’Assessore Mai – puntiamo ad agevolare la diversificazione d’impresa della pesca. Sarà così possibile fare formazione ai pescatori, prevedere attività di pescaturismo e iniziative pedagogiche per avvicinare i bambini al mare e alla cultura della pesca. A mio giudizio è fondamentale anche la misura giovani che punta a sostenere la creazione di nuove imprese e in particolare per l’acquisto di pescherecci. Per il sostegno alla valorizzazione del pescato, invece, ci concentriamo sulla lavorazione a bordo delle catture indesiderate». La scadenza per presentare le domande è prevista per il 2 agosto prossimo.



Prorogata, inoltre, la scadenza di bandi delle misure Feamp 1.32 e 1.4. “La scadenza era prevista al 30 giugno ma l’abbiamo portata al 15 luglio come ci è stato richiesto dagli operatori e dalle associazioni di categoria – prosegue l’Assessore Mai – Queste misure riguardano finanziamenti per 262mila euro in salute e sicurezza, efficienza energetica e sostituzione dei motori”.