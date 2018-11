Pettorina per i fungaioli, in Regione le audizioni di Sindaci e Consorzi

Liguria - Si svolgeranno domani, giovedì 8 novembre, a partire dalle ore 10.30 presso la Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale, le audizioni dei sindaci, dei presidenti degli Enti Parco, dei rappresentanti dell’Unione Fungaioli Italiani, dei presidenti dei Consorzi per la raccolta e la commercializzazione dei funghi relativamente alla proposta di legge dei consiglieri regionali di Forza Italia Claudio Muzio e Angelo Vaccarezza, che prevede per i cercatori di funghi l’introduzione dell’obbligo di indossare una pettorina rifrangente. Tale proposta era stata depositata da Muzio e Vaccarezza alla fine di ottobre del 2017, dopo l’incidente di caccia che aveva causato la morte del fungaiolo Roberto Viale a Bardineto, in provincia di Savona.



Saranno ascoltati, per quanto riguarda l’entroterra del Tigullio e dell’area metropolitana di Genova, i sindaci di Lorsica, Rezzoaglio, Rondanina e Rovegno, i rappresentanti dei Parchi Aveto, Portofino e Antola, i presidenti dei seguenti Consorzi: “Alta Valle Stura” (Borzonasca), “Alte Valli Orba e Gargassa” (Tiglieto), “Borlasca” (Isola del Cantone), “Valli Stura e Orba” (Campo Ligure), “Consorzio per la disciplina e la regolamentazione della raccolta dei funghi e di frutti silvestri” (Rezzoaglio), “Monte Oramara” (Rezzoaglio), “Val Penna” (Santo Stefano d’Aveto), “Consorzio Comunale di Montebruno”, “Consorzio volontario intercomunale di Favale di Malvaro, Lorsica e Orero”, “Consorzio per la tutela del territorio e la conservazione del sottobosco” (Neirone), “Monte Aiona” (Borzonasca), “Consorzio Comunale di Mezzanego”.



«Sarà un momento di confronto molto importante”, dichiara il consigliere Muzio, che è stato promotore di queste audizioni. “Ascolteremo con attenzione tutti i pareri che ci verranno forniti, con l’obiettivo di giungere al miglior testo possibile da portare in Aula. Voglio ricordare – sottolinea il consigliere regionale di Forza Italia – che lo scopo della nostra proposta di legge è quello di garantire ai cercatori di funghi maggiore sicurezza, in particolare nel periodo di esercizio dell’attività venatoria, così come maggiore visibilità. Sono due necessità di cui sono convinto, non soltanto in ragione della tragica vicenda di Bardineto, ma anche alla luce delle notizie di questi ultimi giorni, che mostrano come sia in crescita il numero di fungaioli che si perde nei boschi: la pettorina – conclude Muzio - potrebbe rappresentare uno strumento utile a facilitarne la rintracciabilità».