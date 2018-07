Piana: «Nomina di Tofi al Corecom avvenuta nel pieno rispetto della normativa»

Liguria - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana precisa che la nomina dell’avvocato Vinicio Tofi presidente del CoReCom è avvenuta nel pieno rispetto della legge regionale n.8 del 2013 che prevede, fra le incompatibilità con l’incarico di componente del Comitato, il “detenere incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o movimenti politici”.



«Tale incompatibilità - spiega Piana - non esiste per nessuno dei componenti: in particolare, il presidente Vinicio Tofi, quando ha presentato la propria candidatura per il nuovo incarico regionale, si era già dimesso da segretario della sezione di Sanremo della Lega Nord Liguria-Salvini mentre, a norma di legge, avrebbe potuto mantenere quel ruolo fino alla nomina di presidente del CoReCom».



Alessandro Piana sottolinea, inoltre, che il curriculum di Tofi, avvocato civilista esperto in mediazioni e conciliazioni, «rappresenta un ottimo attestato per le future funzioni che dovrà ricoprire nel CoReCom». «Anche in passato altri presidenti del Comitato Regione delle Comunicazioni - continua - avevano ricoperto incarichi di natura politica prima di assumere il ruolo apicale nel Comitato. Al presidente del Comitato, che peraltro viene eletto da un organo politico quale il Consiglio regionale – conclude - si chiede, infatti, di dare garanzie di indipendenza e di terzietà nell’adempimento delle proprie funzioni». Il presidente Piana augura buon lavoro a tutti i componenti del Comitato regionale delle comunicazioni.