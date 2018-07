Piano caldo del Comune, Toti: «Regione estranea alle polemiche»

Liguria - «Regione Liguria è istituzionalmente estranea sia ai contenuti sia alle polemiche, che in queste ore campeggiano sugli organi di stampa, in merito alla vicenda legata al Piano Caldo del Comune di Genova»: lo afferma in una nota il governatore ligure Giovanni Toti.



«La Regione –spiega- ha come ogni anno elaborato un Piano Caldo regionale con contenuti e finanziamenti propri e in nessun modo intende partecipare a una discussione, tutta all'interno delle forze politiche di Palazzo Tursi, su una delibera già approvata nei giorni scorsi all'unanimità, quindi con i voti di tutti gli assessori della giunta Bucci. La Regione resta comunque a disposizione del sindaco di Genova Marco Bucci per affrontare l'emergenza caldo nel migliore dei modi».