Pista ciclabile a Preli: il sopralluogo del sindaco nel cantiere

Liguria - Il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso il cantiere di Preli e della Fara, dove è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile pubblica che permetterà il collegamento di Piazza Gagliardo e Largo Canepa.

Erano presenti il consigliere Giorgio Canepa, il geometra comunale incaricato Agostino Oliveri e il comandante della Polizia Municipale Federico Luigi Defranchi Bisso.



«Il progetto originario – dichiara il sindaco Di Capua - prevedeva una pista ciclabile in Via Preli lato ferrovia. Ma abbiamo valutato, e deciso, di spostarla in passeggiata mare oltre la Colonia Fara, per salvaguardare il doppio senso di marcia e i quaranta parcheggi presenti, che in questa zona saranno sicuramente carenti. Abbiamo optato per un tracciato ciclo pedonale, quindi misto pedoni e biciclette, fronte mare, che permetterà agli amanti delle due ruote di ammirare il paesaggio in completa tranquillità e sicurezza. Inoltre, è volontà della mia amministrazione collegare, in futuro prossimo, questo tratto di ciclabile a quello del lungo Entella, che termina presso la piscina Lido: un’opportunità unica dal punto di vista turistico e per la promozione della mobilità sostenibile cittadina».