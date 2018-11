Polfer Chiavari, sì del Consiglio Regionale all’odg di Claudio Muzio

Liguria - Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità, questo pomeriggio, un ordine del giorno presentato dal consigliere di Forza Italia Claudio Muzio e finalizzato a garantire il mantenimento a Chiavari del Posto di Polizia Ferroviaria. La preoccupazione circa la possibile chiusura di questo presidio si era sviluppata nel corso del 2017, dopo la presentazione, da parte del precedente Governo, dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione della presenza dei corpi di Polizia sul territorio. Per questo il 12 marzo scorso Muzio aveva deciso di presentare il documento votato oggi dall’Aula di via Fieschi.



«Il sì unanime al mio ordine del giorno – dichiara Muzio – è la conferma di quanto sia importante per Chiavari e per il territorio circostante il mantenimento di un presidio di sicurezza quale il Posto Polfer. Sono infatti tantissime le persone che ogni giorno partono o arrivano alla stazione chiavarese: lavoratori, studenti, turisti, per i quali la presenza della Polfer rappresenta un’oggettiva garanzia di controllo dell’area, oltre che un deterrente nei confronti di coloro che sono intenzionati a delinquere».



«Prendo positivamente atto – prosegue il consigliere regionale di Forza Italia - che nei mesi di settembre e ottobre il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha pubblicamente manifestato in diverse occasioni l’intenzione di procedere al blocco dei previsti tagli ai Posti di Polizia Ferroviaria e di mettere in campo un rafforzamento degli organici. Attendo dunque – conclude Muzio – che venga al più presto dato sèguito a queste parole e auspico che l’approvazione dell’ordine del giorno che ho presentato possa contribuire a confermare il presidio Polfer di Chiavari».