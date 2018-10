Ponte Morandi, Muzio: «Il governo non sacrifichi Genova per interessi politici di parte»

Liguria - «Non vorrei che per raccogliere voti in più a livello nazionale si sacrificasse Genova: la città e la gente che sta soffrendo non lo meritano. Ognuno si metta la mano sulla coscienza al di là degli schieramenti, dei partiti, della propria appartenenza, e guardi al futuro di Genova, che non può essere subordinato agli interessi politici di qualcuno»: lo ha dichiarato Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia, intervenendo in Aula nel corso del dibattito sul decreto del governo su Ponte Morandi.



«Abbiamo visto all’opera – ha proseguito Muzio - il nostro presidente Toti e il sindaco Marco Bucci, che hanno agito nell’emergenza come meglio non si poteva. Da loro dobbiamo prendere esempio, e da loro devono prendere esempio coloro che ci governano a Roma: devono assumersi la responsabilità di rivedere il decreto, non con dei palliativi, ma con interventi coraggiosi; devono assumersi il coraggio e la responsabilità di azioni all’altezza della tragedia che ha colpito Genova, città che ha dato ampio sostegno all’una e all’altra forza di governo».



«Genova – ha concluso il consigliere regionale di Forza Italia - è coraggiosa. I genovesi ed i liguri sono coraggiosi. Hanno dato il via ad azioni che hanno cambiato la storia. Teniamolo presente tutti, soprattutto chi ci governa».