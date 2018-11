Ponte Morandi, Pd: «Allarmante la notizia che non sia pervenuto un piano per la demolizione»

Liguria - «Questa mattina abbiamo letto con preoccupazione sulla stampa le dichiarazioni del procuratore capo di Genova riguardo ai tempi per la demolizione di quel che resta del Ponte Morandi. Francesco Cozzi afferma che non è ancora pervenuto alcun piano di demolizione del vecchio viadotto e che la nomina di Bucci a Commissario per la ricostruzione, nonostante l'impegno quotidiano delle autorità locali, non ha portato a un'accelerazione dei tempi su questo fronte»: così in una nota il Gruppo consiliare Pd Comune di Genova.



«Questa notizia allarmante ci porta a temere che, malgrado le rassicurazioni e l'ottimismo del sindaco e Commissario Bucci, il percorso verso la ricostruzione del ponte non sia ancora ben definito e si stia vivendo una fase di stallo che Genova non può assolutamente permettersi: occorre intervenire con efficacia e al più presto sulla situazione di grave crisi che la nostra città sta attraversando dal 14 agosto - aggiunge - Per queste ragioni martedì prossimo presenteremo un'interrogazione urgente a Marco Bucci, chiedendo chiarimenti e notizie certe sui tempi previsti per la demolizione del vecchio ponte e le altre fasi preparatorie alla realizzazione della nuova struttura», conclude il Pd.