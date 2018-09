Ponte Morandi, Toti risponde a Salvatore: «Che fine hanno fatto i fondi per il porto?»

Liguria - «Difficile capire cosa chiede, e dunque rispondere, alle assurdità di Alice Salvatore, leader ligure del Movimento 5 Stelle. Invece di occuparsi di una strada, La Superba, costruita in un mese, delle case trovate per gli sfollati e consegnate in poche settimane, della ferrovia, che dal 4 ottobre tornerà operativa, potrebbe occuparsi di cose più utili per i genovesi e i liguri come sbloccare il miliardo e mezzo di euro che tiene fermi il suo ministro grillino delle infrastrutture e che rischiano di bloccare i lavori del Terzo Valico. Oppure chiedersi perché lo stesso Ministro ha rifiutato di finanziare il sesto lotto del Terzo Valico nel Decreto per Genova. Oppure ancora di che fine hanno fatto i fondi promessi al porto di Genova, ridotti del 90% nel decreto. Oppure di chi pagherà gli indennizzi agli sfollati, visto che non si capisce ancora chi costruirà il ponte»: lo scrive in una nota il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



«Capisco che la Salvatore abbia tanti impegni, come disegnare il ponte per pic-nic e scampagnate che piace tanto al suo movimento e che magari, con altalene e scivoli, sostituirà anche la Gronda», conclude Toti.