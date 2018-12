Portofino, per il quarto anno consecutivo si conferma Comune riciclone

Liguria - Portofino, per il quarto anno consecutivo, si conferma comune virtuoso in ambito di raccolta differenziata. E' proprio Legambiente a riconoscere questo importante primato premiando l'Amministrazione con l'ambito premio di "Comune Riciclone" con una percentuale - di raccolta differenziata per l'appunto - pari al 71,9 per cento.



Raccolta - Portofino, per l'anno 2017, ricopre l'undicesima posizione della classifica regionale in una nuovissima graduatoria per i comuni ricicloni costieri. Come sottolineato dal sempre presente assessore regionale Giacomo Giampedrone: «Gli sforzi per questi comuni sono più alti a causa di un numero imprecisato di persone che per diversi mesi all'anno producono una quantità notevole di rifiuti spesso anche non differenziati». Anche Giulio Pastro, consigliere con deleghe alle Politiche Ambientali del comune di Portofino ha aggiunto: «Il Borgo ha una media procapite stratosferica del rifiuto secco residuo di 513 chilogrammi per abitante, quando Legambiente un comune a rifiuti free partendo da una base di 75 per abitante».



Il crollo della strada del mese scorso purtroppo ha dato una brusca frenata per motivi emergenziali al progetto dell'Amministrazione orientato all'aumento della percentuale di produzione della raccolta differenziata. «Questo, tuttavia, non ha arrestato quella che ormai è una buona pratica per tutti i portofinesi e per tutti i commercianti che lvorano nel Borgo - ha concluso Pastro - Con l'aiuto della Regione, della Città Metropolitana e con l'assiduo interesse da parte dell'ufficio tecnico sono sicuro che anche per l'anno 2018 i risultati non tarderanno ad arrivare».