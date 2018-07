Portofino, posizionati i colori degli itinerari

Liguria - La consigliera al Marketing e alla Comunicazione del comune di Portofino Emanuela Morabito insieme alla collega con deleghe al Commercio Margherita Gimelli, questa mattina, hanno posizionato gli adesivi del progetto #OrgoglioLiguria.



Gli itinerari studiati dall'amministrazione sono tre e coinvolgono l'Arte, i Bambini e le Curiosità. Il primo è di colore rosso e vede la partenza dalla Piazzetta da sempre simbolo della Dolce Vita per poi proseguire su Molo Umberto I e raggiungere Castello Brown – grazie alla Passeggiata appena riaperta e inaugurata – attraverso due punti panoramici. Dopo aver visitato la Chiesa di San Giorgio si torna in Piazzetta attraverso la "Salita" che porta il nome del Santo così caro ai portofinesi.



Il secondo itinerario è quello giallo e vuole coinvolgere, nell'esperienza #OrgoglioPortofino, i più piccoli. Partenza dalla Piazzetta per arrivare fino al Faro del Borgo salendo su a Castello Brown.



Il terzo percorso è dedicato alle Curiosità ed è segnalato in tutto il Borgo con il colore blu. L'inizio del cammino, questa volta, è fissato sul sagrato della chiesa di Divo Martino mentre l'arrivo è stabilito sulla spiaggia di Paraggi; tappe intermedie sono quattro punti panoramici della Passeggiata dei Baci, rimessa in sicurezza dall'Amministrazione circa un anno e mezzo fa.



"Un'iniziativa davvero bella – sottolinea la Consigliera alla Comunicazione e al Marketign Emanuela Morabito – Portofino con questi bollini colorati è ancora più bella e noi non possiamo fare altro che invitare tutti a conoscere i nostri itinerari colorati per scoprire le meraviglie del nostro Borgo".