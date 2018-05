Posteggi a Sestri Levante, Benedetti: «Priorità ai residenti”»

Liguria - «Sestri Levante è urgente una riorganizzazione del sistema di sosta per le auto. La mia priorità sarà agevolare il parcheggio per i residenti. La mia Amministrazione cercherà di raggiungere questo risultato attraverso la realizzazione, nel corso del mandato, di un grande posteggio di cintura, che sarà finalizzato ad accogliere primariamente le autovetture dei turisti e dei non residenti e che sarà agevolmente collegato al centro con un efficiente servizio di bus navetta. In questo modo otterremo il duplice obiettivo di liberare posteggi per i residenti nelle aree nevralgiche della città e di decongestionare l’afflusso di automobili in centro: vogliamo porre fine ai fenomeni caotici che si verificano soprattutto nel periodo estivo e dare vita ad un sistema più sostenibile di sosta e di mobilità urbana»: lo dichiara Gian Paolo Benedetti, candidato sindaco a Sestri Levante appoggiato da un’ampia coalizione che raggruppa liste civiche di varia estrazione politica e liste dei partiti di centrodestra.



«Inoltre – prosegue Benedetti – va svecchiato il sistema di pagamento della sosta, promuovendo le comode forme che oggi la tecnologia mette a disposizione. I prezzi dei posteggi saranno modulati in funzione della loro vicinanza al centro storico. Introdurremo inoltre la frazione oraria a partire dall’inizio della sosta».



«I residenti – conclude il candidato sindaco di Sestri Levante - saranno agevolati anche nelle tariffe dei parcheggi a pagamento e con la riduzione del costo del tesserino per le Zone a Sosta Limitata».