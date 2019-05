Progetto pista ciclabile Fiumara-Boccadasse, Rossi: «Iter avviato per lo studio tecnico ed economico»

Liguria - «Durante l'ultimo consiglio comunale ho presentato un'interrogazione per avere degli aggiornamenti relativi all'iter del progetto della pista ciclabile, che dovrebbe collegare la zona di Fiumara a quella di Boccadasse. Questo progetto, da molti anni atteso dal quartiere di Sampierdarena, potrebbe dare una svolta propositiva al tessuto sociale di tutta la delegazione e a quello di tutto il Municipio Centro Ovest. Inoltre, si inserirebbe in un più ampio contesto di mobilità sostenibile che il quartiere necessita da diversi anni»: così Davide Rossi - consigliere comunale della Lega



«L'assessore Balleari mi ha confermato che recentemente il piano di lavoro è stato affidato a un architetto, per lo studio tecnico ed economico relativo al primo tratto tra Fiumara e Stazione Marittima. Una volta completato e avuto il benestare degli uffici per la sostenibilità economica, verrà portato in discussione in consiglio municipale prima e in assemblea pubblica dopo, per eventuali correzioni. Un chiaro segnale di come la giunta comunale sia attenta alle esigenze e alle richieste di tutte le delegazioni», conclude Rossi.