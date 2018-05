Quarant´anni di legge Basaglia, Pd e Rete a sinistra chiedono un consiglio regionale

Liguria - I consiglieri regionali del Partito Democratico Giovanni Lunardon, Valter Ferrando e

Pippo Rossetti hanno partecipato questa mattina, a Quarto, al convegno “La città che cura: un patto per la salute mentale”, organizzato dalla rete di associazioni del settore.



«Abbiamo sottoscritto – sottolineano i tre consiglieri del Pd – il patto per la salute mentale promosso nel corso dell’iniziativa e annunciamo che il 14 maggio prossimo, su richiesta del Gruppo del Partito Democratico insieme ai gruppi consiliari di Rete a Sinistra e Liguri per Paita si terrà un Consiglio regionale straordinario sul tema della salute mentale che, oltre a celebrare i 40 anni dalla Legge Basaglia, sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle politiche in materia adottate nella nostra regione. La seduta del 14 maggio affronterà anche i temi proposti nel patto sottoscritto oggi a Quarto, come il ripristino dell’Osservatorio regionale per la Salute Mentale presso Alisa, l’attivazione della Consulta permanente per la Salute Mentale nel territorio dell’Asl 3, la proposta di apertura, presso diversi servizi territoriali, di uno spazio di discussione trimestrale e la costituzione di un programma di formazione. Una riorganizzazione del servizio che ne migliori la qualità, con il coinvolgimento diretto degli operatori e degli utenti. Sarà anche l’occasione per affrontare i temi dell’integrazione dei servizi socio-sanitari, dell’implementazione dei servizi di cura e della contrattualistica tra enti accreditati e Regione Liguria nel campo della salute mentale, per verificare l’apporto di Arte nella politiche di cohousing, di convivenza e dei centri per l’impiego, ai fini dell’inserimento professionale dei disabili psichici».