Liguria - E' stata predisposta la passerella pedonale di collegamento tra il lungomare V. Veneto e piazza Garibaldi. La passerella è fruibile negli orari in cui non sono in corso le operazioni di cantiere sul torrente San Francesco per ragioni di sicurezza. I lavori proseguono come da programma, al momento sono in corso gli interventi di "armatura" delle spalle delle sponde del torrente.