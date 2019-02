Rapallo, approvato il bilancio di previsione

Liguria - Pareggia a 42.256.268 euro il bilancio di previsione del Comune di Rapallo per l’anno 2019-2021. La pratica è stata discussa e portata ad approvazione nel consiglio comunale che questo pomeriggio ha visto radunarsi il parlamentino rapallese nella sala consiliare del municipio.



La discussione si è concentrata sul primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati”.



E’ l’ultimo bilancio di previsione dell’amministrazione Bagnasco: a maggio, infatti, Rapallo tornerà alle urne per le elezioni amministrative. «Quello che stiamo portando ad approvazione è il “bilancio del cambiamento” - sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco - Quelli trascorsi sono stati cinque anni intensi e particolarmente proficui: abbiamo ereditato una situazione complessa, come evidenziato dal commissario prefettizio Terrusi nella relazione a termine del suo incarico, e ci siamo da subito messi in moto per far sì che la nostra amata Rapallo tornasse ad essere punto di riferimento nel Tigullio e in Liguria, così come merita. Abbiamo raggiunto traguardi importanti e il frutto di questo lavoro si può ricondurre a un concetto: quello di squadra. La collaborazione all’interno della maggioranza e la sinergia con uffici comunali, enti sovraordinati, realtà cittadine ha letteralmente cambiato il clima all’interno e al di fuori del Comune, le capacità di tecnici e uffici hanno reso possibile la realizzazione di molteplici opere ed iniziative come da decenni non accadeva a Rapallo. Il nostro Comune è sano e virtuoso, con il bilancio 2019-2021 proseguiamo nell’intento di migliorare la città e di rispondere alle esigenze dei suoi abitanti».







Ad illustrare gli aspetti tecnici - con l’ausilio di slides - l’assessore a Bilancio e Politiche finanziarie Alessandra Ferrara. Nella sua relazione, l’assessore ha toccato alcuni punti rilevanti: su tutti, il fatto che l’amministrazione comunale, in questi cinque anni, non abbia aumentato le imposte (mantenendo la tassazione più bassa nel comprensorio) né introdotto l’addizionale Irpef.



Tra le novità per il 2019, lo sblocco degli avanzi di amministrazione - stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 - senza obbligo di acquisire spazi finanziari per ulteriori investimenti utilizzando risorse proprie.