Rapallo, il mercato settimanale del giovedì continua regolarmente

Liguria - Si è svolto questa mattina, alla presenza del vice Sindaco Pier Giorgio Brigati, dell'assessore ai lavori pubblici Arduino Maini, dell'assessore al commercio Elisabetta Lai, insieme ai rappresentati della polizia Municipale ed ai rappresentanti di categoria di Ascom, Massimiliano Colombi e Confesercenti, Enrico Castagnone, accompagnati da alcuni esponenti degli ambulanti, un tavolo di confronto e di lavoro riguardante la collocazione del mercato settimanale (del giovedì) a causa del nuovo cantiere Iren (che avrà inizio questo pomeriggio) e che riguarda parte dell'area su cui insistono attualmente i banchi del mercato.



Banchi - «Il posizionamento del cantiere in Piazza IV Novembre zona Rotonda Marconi, deriva della scelta dell'amministrazione comunale di non ingombrare successivamente Via Torino e Via Milano, con la posa dei tubi verso il nuovo depuratore che avverrà invece nel letto del torrente Boate, così escludendo ulteriori disagi alla viabilità di Rapallo. Ferma volontà dell'amministrazione è stata quella di mantenere il mercato nella stessa porzione della Città, venendo incontro alle esigenze manifestate dagli stessi ambulanti, per cui dopo un attento studio di fattibilità da parte della Polizia Municipale, che ha vagliato diverse ipotesi, è stato deciso " allargare" il mercato all'area limitrofa di via Gramsci e via Diaz, per un numero di banchi pari a 24, in modo tale che gli ambulanti possano rimanere nella loro collocazione tradizionale, solo leggermente traslati».



Cantieri - «Grande soddisfazione per questa "soluzione che ha anticipato il problema" che permetterà ai proprietari dei banchi di non perdere, salvo imprevisti, le prossime giornate lavorative. Questo tavolo di lavoro è solo il primo di una serie di incontri tra gli attori sopracitati; periodicamente, per volontà dell'amministrazione, saranno informati sul proseguo dei cantieri, in previsione dell'importante intervento di posa delle travi di copertura del torrente San Francesco»