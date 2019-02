Rapallo, piano strategico per portare la situazione alla normalità entro Pasqua

Liguria - Nuovo e importante capitolo sul fronte dei cantieri aperti sul territorio. L’amministrazione comunale è al lavoro per un piano strategico che riduca i disagi viabilistici. Obiettivo ribadito dal sindaco Carlo Bagnasco: riportare la situazione alla normalità entro Pasqua. Questa mattina, in municipio a Rapallo, si è tenuta una riunione tra amministrazione comunale, tecnici del Comune di Rapallo, agenti della polizia municipale rapallese e rappresentanti di Iren per fare il punto della situazione a fronte dell’apertura e della prosecuzione di diversi cantieri su territorio cittadino propedeutici alla realizzazione del nuovo depuratore in località Ronco. «La riunione - spiega il primo cittadino - è stata importante per fare il punto della situazione e per sensibilizzare Iren a stringere, per quanto possibile, i tempi di realizzazione degli interventi in modo da essere pronti e con il lungomare fruibile per il periodo pasquale»



Nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio (terminato il mercato settimanale) in piazza IV Novembre - zona Lido - verrà sistemato il cantiere per la realizzazione di operazioni con tecnica spingitubo. «Un intervento imponente e complicato per arrivare alla posa delle tubazioni di collegamento al depuratore nel letto del torrente Boate che l’amministrazione comunale ha chiesto ad Iren quale alternativa alla chiusura di via Milano e via Torino per la posa delle tubazioni - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini - Soluzione, quest’ultima, che avrebbe comportato notevoli disagi alla viabilità». L’apertura del cantiere in piazza IV Novembre comporterà tuttavia l’inagibilità di una parte dei parcheggi a pagamento fino al 15 aprile: data in cui, come sottolineato dal tecnici Iren, il lavoro sarà ultimato.







«A fronte di questo e dell’indisponibilità temporanea di un altro parcheggio per auto, quello di via Milite Ignoto, assieme alla Polizia Municipale stiamo valutando alcune agevolazioni per cittadini e turisti da mettere in atto nei prossimi due mesi - spiega il sindaco Carlo Bagnasco - A marzo, viste le numerose richieste, verrà riattivato anche il servizio FreeCityBus, incentivo a non utilizzare mezzi privati e snellire il traffico».







L’apertura del cantiere in piazza IV Novembre andrà giocoforza ad interessare lo svolgimento del mercato settimanale: «Abbiamo affrontato anche questa situazione con gli agenti della municipale - osserva il primo cittadino - Purtroppo, per evitare ulteriori e pesanti disagi viabilistici, l’unica opzione è sospendere il mercato fino a quando il cantiere in area Lido potrà essere razionalizzato al punto da poter nuovamente ospitare i banchi. Gli operatori potranno poi scegliere le modalità a loro più congeniali per recuperare le giornate perse».



Entro il 15 aprile verrà ultimata anche l’asfaltatura in rosso del tratto lato mare del lungomare. Proseguono altresì i lavori - sempre propedeutici al nuovo depuratore - in via Maggiocco, che hanno subito uno slittamento delle tempistiche dovuto al ritrovamento, durante gli scavi, di un muro del ‘700 e di una fognatura che i tecnici stanno rimuovendo con autorizzazione della Sovrintendenza. I lavori sono ripresi e da ieri, lunedì 11 febbraio, la via è stata riaperta al transito con senso unico alternato negli orari di chiusura del cantiere.



Questa mattina sono invece iniziate le operazioni di rifacimento del pontile dei Bagni Porticciolo: anche in questo caso, l’obiettivo è concludere l’intervento in tempo con l’inizio della stagione balneare.