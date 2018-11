Rapallo, sopralluogo della Regione per la stima dei danni

Liguria - Riunione in sala consiliare, questa mattina, con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che assieme all’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo a Santa Margherita e Portofino a bordo dell’imbarcazione della Guardia Costiera a seguito dei gravi danni riportati dalla litoranea che collega le due località tigulline dopo la forte mareggiata del 29 ottobre.



Priorità - Durante l’incontro nel municipio rapallese, il governatore Toti e l’assessore Giampedrone hanno fatto il punto sulla situazione a fronte dei danni per il maltempo che hanno gravemente colpito molte località liguri, sulle priorità da inserire nell’ordinanza di protezione civile e sul riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo alle Regioni colpite dal maltempo che ne hanno fatto richiesta, nel caso specifico la Liguria.



Alla riunione erano presenti il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, gli assessori Arduino Maini e Umberto Amoretti. Presenti altresì l’onorevole Roberto Bagnasco, l’assessore regionale Ilaria Cavo, i consiglieri regionali Alessandro Puggioni e Claudio Muzio. Il primo cittadino Carlo Bagnasco ha ribadito la necessità di una deroga al patto di stabilità per poter effettuare interventi e la possibilità di assunzione di personale per far fronte a questa emergenza e permettere alla città di ripartire.