Recco, Gandolfo Sindaco ormai da 75 giorni: ecco un focus sui lavori pubblici già effettuati

Liguria - Nel corso della pausa di Ferragosto e a due mesi e mezzo dall'inizio del mandato, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l'assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo hanno indirizzato l'azione amministrativa sul versante della programmazione delle opere pubbliche, sia quelle in fase esecutiva e sia quelle in via di definizione progettuale. "Una scelta doverosa - spiegano il primo cittadino di Recco e l'assessore - per procedere speditamente verso l'attuazione del programma, che vede nel settore lavori pubblici e manutenzione della città uno degli elementi qualificanti. In questa prima fase i cantieri sono stati aperti in prevalenza nelle frazioni in quanto, nel corso della campagna elettorale, avevamo preso dei precisi impegni con i cittadini. Impegni che puntualmente stiamo rispettando. Questi interventi ci consentono oggi di riqualificare, da punto di vista ambientale e funzionale, importanti spazi della città".



Ma vediamo in dettaglio quali sono sul territorio comunale i lavori attualmente in corso:

- è stato completato al 75% il nuovo ecocentro comunale, con la fine dei lavori prevista entro l'autunno del 2019;

- sono stati quasi ultimati i lavori per il ripristino dei muri in via Polanesi;

- saranno completate entro il prossimo autunno le opere per l'allargamento di via Feveto e la messa in sicurezza della strada;

- a settembre apriranno i cantieri per i lavori di regimentazione delle acque di via Faveto e via dell'Alloro;

- è in corso l'istallazione del nuovo impianto di illuminazione in via Ansaldo, con fine lavori prevista entro l'autunno del 2019;

- in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno completati i lavori della facciata sud e sarà messo in sicurezza l'edificio che ospita gli uffici delle scuole di via Massone;

- in largo Giovanni XXIII entro il 30 agosto si concluderanno le opere per la sistemazione e ripristino dei marciapiedi, adeguandoli alla normativa vigente;

- è imminente l'aperatura del cantiere per il rifacimento della passerella pedonale (Ponte di Ferro) sul torrente Recco, i lavori, a carico della Regione Liguria, saranno conclusi entro il prossimo autunno.



Inoltre, nei primi giorni di agosto, è stato eseguito il rilievo batimetrico antistante la spiaggia centrale e la spiaggia dei Frati, propedeutico al dragaggio dei fondali e al ripascimento degli arenili. Opera da portare a termine durante l'inverno 2020.