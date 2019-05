Ristrutturazione vigneti, c´è la richiesta di proroga per la presentazione delle domande

Liguria - L'Assessore all'Agricoltura di Regione Liguria rassicura le associazioni di categoria agricole rispetto alle tempistiche per presentare le domande al bando riguardante la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2019-20.



«La normativa nazionale – spiega l’assessore - prevede la scadenza al 31 maggio, con pochi giorni di tempo rispetto alla pubblicazione dei bandi. Mi ero già attivato nei giorni scorsi per rispondere al problema, rappresentando al coordinamento delle Regioni come il tempo indicato non fosse sufficiente agli operatori per formulare le domande di finanziamento. Come Regioni abbiamo chiesto al ministero la proroga dei termini: conoscendo la sensibilità del ministro delle Politiche agricole – conclude - immagino che l’istanza possa essere accolta e comunicata nei dettagli durante i prossimi giorni».