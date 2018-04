Rixi: «Con centrodestra in Liguria 3mila slot in meno»

Liguria - «Da quando il centrodestra è al governo della Regione Liguria, il numero delle slot in esercizio sul territorio è passato dalle oltre 10mila di luglio 2015 alle circa 7mila al 30 aprile 2018. Il disegno di legge elaborato dalla giunta ligure recepisce la normativa nazionale, condivisa in conferenza Stato Regioni in modo bipartisan, e prevede il dimezzamento progressivo delle slot entro due anni. Alla luce di tutto questo, non è accettabile che vengano condotte guerre 'sante', puramente ideologiche, sulla pelle di bar e tabaccai, piccoli imprenditori commerciali, che vengono equiparati alla stregua di delinquenti o lobbisti con chissà quale interesse, se non quello dettato dalla propria sopravvivenza e dal mantenimento di alcune migliaia di dipendenti in Liguria»: lo dichiara Edoardo Rixi, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e segretario della Lega in Liguria, intervenendo sul tema del gioco legale.



«Come Lega – abbiamo proposte precise per meglio regolamentare il gioco lecito a partire dall'introduzione del chip e dell'utilizzo del codice fiscale per le slot, che consentirebbe di stroncare il gioco dei minori e dei soggetti a rischio ludopatia. Inoltre, siamo per togliere le licenze a onlus, associazioni riferibili all'ambito sociale e dello sport, che non devono detenere slot nei propri locali, e per avviare una fattiva collaborazione con la Guardia di finanza per fare emergere l'illegalità e chiudere le sale abusive, gestite dalla criminalità. Con l'introduzione della Flat tax al 15% sicuramente molti piccoli commercianti sarebbero anche disincentivati a tenere nel proprio negozio una slot. Certo è che con le crociate di certi quotidiani perbenisti non si va da nessuna parte, ma si alimenta solo una guerra ideologica che rischia di creare falsi miti del male e non risolvere i veri problemi sociali, collegati alle dipendenze».