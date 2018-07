Rossetti e Ferrando: «Il governo è contro le infrastrutture che servono»

Liguria - «Il Tav non si farà più. Sul Terzo Valico il Governo continua ad avere posizioni ambigue. E della Gronda si è smesso di parlare. Ecco qual è il vero obiettivo dell’alleanza giallo-verde sulle infrastrutture: bloccare tutto. Genova e la Liguria hanno bisogno di Gronda e Terzo Valico, mentre il Paese non può fare a meno del Tav»: così i consiglieri regionali del Pd Pippo Rossetti e Valter Ferrando.



«I porti liguri di Genova-Savona, della Spezia e presto la piattaforma di Vado hanno bisogno di nuovi e migliori collegamenti per movimentare le merci. Senza opere come Gronda e Terzo Valico affonderemo sicuramente l’economia del nostro territorio. Basta balletti su infrastrutture strategiche come queste, il Governo la smetta di giocare la sua eterna campagna elettorale sulla pelle dei cittadini».