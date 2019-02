Rossetti (Pd): «Mondo della scuola maltrattato dal governo»

Liguria - Si chiama “Scuola e sistema formativo: tagli nazionali e regionalizzazione. Rischio devoluzione” l’assemblea pubblica organizzata ieri al BiBi Service di via XX Settembre 41 (terzo piano) dal consigliere regionale del Pd ligure Pippo Rossetti. Un’iniziativa sul tema dell’istruzioni a cui intervengono dirigenti scolastici, organizzazioni sindacali, rappresentanti del sistema formativo e associazioni del settore.



«Questo Governo – spiega Rossetti - ha decisamente maltrattato, con i pesanti tagli alle risorse votati in Finanziaria, il mondo della scuola. E come se non bastasse sul fronte delle Regioni si è avviata una discussione per la regionalizzazione scolastica: una scelta che assesterebbe un duro colpo al sistema scolastico e formativo della Liguria. Il confronto di oggi è un primo tentativo di mettere insieme i soggetti che si occupano attivamente di scuola e che vivranno sulla propria pelle questi cambiamenti. L’obiettivo, oltre a discutere, è trovare progetti comuni e decidere, insieme, quali azioni intraprendere. La protesta, per i metodi del Governo, sta cominciando a farsi sentire. Questa mattina a scendere in piazza sono stati gli studenti di alcuni istituti genovesi, che, attraverso un lungo e pacifico corteo, hanno contestato il comportamento del Governo sul nuovo esame di Maturità. Il problema è soprattutto la mancanza di chiarezza sulle nuove prove d’esame a pochi mesi dal loro svolgimento. Sono ancora troppi gli interrogativi che il ministro Bussetti deve sciogliere e siamo già alla fine di febbraio».