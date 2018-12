Rovido-Saea, Muzio: «Il Consiglio Regionale al fianco dell’azienda e dei lavoratori»

Liguria - Il Consiglio Regionale ha approvato questa mattina all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari e finalizzato a sostenere l’impresa Rovido-Saea di Carasco nella battaglia contro la chiusura dell’azienda e la perdita di 14 posti di lavoro.



«Il documento - dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia - impegna da un lato il presidente del Consiglio Regionale ad esprimere ai soggetti interessati la grandissima preoccupazione dell’Assemblea Legislativa della Liguria in merito al futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori, messo a grave ed immediato rischio dall’incertezza dell’attuale situazione. Dall’altro lato l’ordine del giorno chiede al presidente della Giunta di mettere in campo tutte le azioni ritenute opportune per scongiurare il fallimento della Rovido-Saea e la conseguente perdita di 14 posti di lavoro».



«In una situazione gravissima per l’azienda – sottolinea ancora Muzio – il Consiglio Regionale ha voluto far sentire forte e chiara la propria voce unanime a sostegno dell’impresa e dei lavoratori. La chiusura della Rovido-Saea - conclude - rappresenterebbe un altro duro colpo inferto all’economia del Tigullio, in particolar modo a quella rete di piccole imprese che caratterizza da sempre il tessuto produttivo e di fornitura di servizi del nostro territorio».