Salute e sicurezza sul lavoro, protocollo d´intesa Regione-Inail

Liguria - «È stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro in materia di prevenzione, salute, sicurezza e qualità del lavoro che prevede, nell'ambito delle rispettive competenze, un'attività di collaborazione e cooperazione reciproca nel settore della sicurezza e qualità del lavoro, a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione, igiene e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito regionale»: così in una nota Angelo Vaccarezza presidente del Gruppo Forza Italiain Regione.



«La collaborazione tra le parti sarà gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da un uguale numero di membri qualificati per Parte.

Le modalità e i tempi della collaborazione tra Regione e INAIL verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) che dovranno prevedere: gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento; gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria; le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report. Il Protocollo d'intesa, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, avrà una durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari».