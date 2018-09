Senarega: «Ridicolo che il Pd chieda le dimissioni di Rixi. Genova ha bisogno di unità»

Liguria - «Che il capogruppo regionale del Pd chieda oggi le dimissioni del viceministro genovese delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, appare quanto meno ridicolo e sorprendente visto quello che non hanno fatto, o meglio, i disastri che hanno fatto finora quelli del Partito Democratico. Il Terzo Valico andrà avanti e le misure per aiutare l'economia genovese, realtà portuali incluse, pure»: lo ha dichiarato Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini.



«Mentre la propaganda del Pd si basa su bozze di decreti, voci di corridoio e rumours non verificati, noi rappresentiamo la Lega del fare, lasciando agli altri le sterili polemiche - ha aggiunto - Inoltre, il decreto Genova proprio oggi è al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica e mi sembra, quindi, che il governo sia amico della nostra Città capoluogo. Occorre concentrarsi tutti insieme per ottenere, immediatamente dopo, il nome del Commissario per la ricostruzione in modo da non perdere tempo prezioso. Genova e i genovesi hanno bisogno di un ponte e di unità istituzionale, non di inutili e controproducenti diatribe politiche».