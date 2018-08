Senatori leghisti liguri: «Soddisfatti per ok a emendamento su porti»

Liguria - «Esprimiamo soddisfazione per il voto unanime, da parte della Camera dei Deputati, all'emendamento presentato al dl Dignità sui lavoratori portuali. Questa è una battaglia che da tempo viene portata avanti dalla Lega e in prima persona dal nostro segretario nazionale Edoardo Rixi, sottosegretario ai Trasporti del Governo del Cambiamento»: lo hanno dichiarato in una nota i Senatori liguri della Lega Francesco Bruzzone, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti.



«Era fondamentale intervenire per correggere il tiro sul dl e consentire ai lavoratori delle Compagnie portuali di rientrare nei rapporti regolati dalla legge 84/1994, con il mantenimento della tipicità del lavoro somministrato negli scali. Una risposta concreta ai lavoratori e alle realtà del porto, un settore essenziale per la Liguria», hanno concluso.