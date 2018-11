Sforbiciata ai vitalizi, il consiglio regionale dice sì

Liguria - Stamani il consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità il testo della proposta di legge unificata per la riduzione dei costi della politica riguardanti il trattamento indennitario (assegni vitalizi mensili) degli ex consiglieri, dal momento che gli attuali consiglieri non percepiranno gli assegni perché l’istituto del vitalizio è già stato abolito. Il testo è stato elaborato dalla Commissione ristretta, su delega dei consiglieri della I Commissione regionale. Ai lavori hanno partecipato il capogruppo leghista Franco Senarega (per la maggioranza di centrodestra) e i colleghi di M5S, Pd e Rete a Sinistra/Liberamente Liguria.



La minore spesa generata dal contributo di solidarietà derivante dall’applicazione della legge confluirà in un apposito fondo vincolato, iscritto nel bilancio di Regione Liguria, destinato a far fronte agli oneri determinati da misure volte a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, stabilite dall’Assemblea Legislativa della Liguria.



"L’approvazione del testo unificato non è stata solo una decisione importante e positiva, ma anche un atto di solidarietà in un momento difficile per la Liguria e il Paese perché si risparmiano cifre comunque importanti, che saranno destinate per azioni concrete nel settore sociale e ambientale. Il provvedimento di Regione Liguria, che anticipa la legge nazionale, va nella direzione giusta", ha dichiarato il capogruppo della Lega Franco Senarega.



Dopo l'ok al provvedimento in Commissione bilancio, il gruppo Pd aveva parlato di "un percorso iniziato nel 2012. Sei anni fa la Regione Liguria, guidata dal centrosinistra, aveva approvato, con il centrodestra, l’abolizione dei vitalizi a partire dall’attuale legislatura e aveva spostato da 55 a 65 anni l’età pensionabile per i consiglieri regionali, che non avevano ancora ricevuto il vitalizio. Ma se nel 2012 siamo intervenuti sul futuro, con questa proposta ci siamo occupati del passato".