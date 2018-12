Sì all´Odg a tutela della Rovido-Saea di Carasco: la soddisfazione del consigliere Pisani

Liguria - Il consigliere regionale Gabriele Pisani (Gruppo misto) esprime soddisfazione per l’approvazione, avvenuta questa mattina con voto unanime dell’Assemblea legislativa, dell’ordine del giorno che chiede l’intervento della giunta regionale per salvaguardare la società Rovido-Saea di Carasco.



«Sono vicino ai lavoratori di questa azienda, che sta attraversando una fase difficile nella propria attività lavorativa e mi auguro che si possa trovare al più presto una soluzione per tutelare una realtà radicata nel territorio e che offre un servizio di qualità». Pisani sottolinea l’impegno del Consiglio per scongiurare la chiusura dell’impresa, che è attiva da 40 anni nel settore della stampa di quotidiani e periodici: «Continueremo ad impegnarci affinché i processi di concentrazione produttive – conclude - non compromettano il futuro di piccole realtà diffuse che rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità».