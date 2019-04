Spiagge, prorogati i termini per la messa in sicurezza

Liguria - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, ha approvato una ulteriore proroga per effettuare interventi di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge, posticipando i termini al 15 giugno 2019. La proroga riguarda l’utilizzo dei contributi erogati da Regione Liguria nel 2017, per un totale di euro 1.200.000 a favore di 57 comuni costieri che ne hanno fatto richiesta.



Comuni costieri - I termini erano già stati prorogati al 30 aprile 2019: L’ulteriore proroga è stata decisa in seguito alle richieste e agli appelli da parte di alcuni comuni costieri che, a causa di ulteriori mareggiate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo, non sono ancora riusciti a concludere i lavori avviati a seguito della violenta mareggiata di fine ottobre 2018.



Messa in sicurezza - Regione Liguria nel frattempo ha già stanziato ulteriori euro 1.300.000 che i comuni potranno utilizzare entro l’anno in corso. Allungare i termini di conclusione dei lavori permetterà ai comuni costieri di fare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni precedenti alla mareggiata in previsione dell’avvio ormai prossimo della stagione balneare.