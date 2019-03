SS 456 del Turchino, Senarega: «Entro fine aprile i lavori di ripristino della pavimentazione»

Liguria - «Al via il prossimo mese i lavori di ripristino della pavimentazione, ammalorata da tempo, della SS 456 del Turchino. Lo hanno riferito oggi i vertici di Anas, i quali hanno confermato l'investimento di 1.2 milioni di euro per l'importante collegamento tra Liguria e Piemonte che nella provincia di Genova si snoda da Voltri fino a Rossiglione, passando dai Comuni di Mele, Masone e Campo Ligure»: lo ha dichiarato Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini



Territorio - «I tecnici di Anas hanno già completato la mappatura approfondita del tracciato stradale e sviluppato la progettazione per gli interventi. Attualmente sono in corso le attività di gara (come previsto dalla normativa vigente sugli appalti) cui seguirà l'avvio dei lavori, programmati per il mese di aprile. Ancora una volta, ringrazio il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi per il suo impegno a favore del nostro territorio».