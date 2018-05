Stabiliti i criteri per l´assegnazione delle borse di studio

Liguria - Con decreto n. 967, datato 13 dicembre 2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito i criteri e le modalità per l'erogazione di borse di studio, a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.



«Le borse di studio verranno utilizzate per l'acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale. Alla Regione Liguria è stato assegnato un importo pari a 704.954,72 euro, che sarà ripartito nella misura minima di 200 euro per ciascun studente inserito nella graduatoria regionale. Il limite massimo ISEE per accedere alla borsa di studio non dovrà superare i 15.748,70 euro».



«Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e alienabili della persona – sancito anche dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti umani dell'Onu e dalla nostra Costituzione, ha commentato Angelo Vaccarezza Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia Regione Liguria, e deve essere garantito e reso possibile concretamente a tutti gli studenti, in particolare a coloro i quali purtroppo non hanno sufficienti mezzi economici. Il nostro futuro passa anche da qui, dalla possibilità data ad ogni giovane di studiare e diventare un adulto consapevole e preparato».