SUM a Ivrea, M5S: «Il miglior modo di prevedere il futuro è inventarlo»

Liguria - «Tre anni senza Gianroberto Casaleggio (Milano 14 agosto 1954 - Milano, 12 aprile 2016). E tre anni di "SUM-Capire il Futuro", l'evento nato proprio per ricordarlo attraverso i temi che più gli erano cari: il futuro in tutte le sue manifestazioni, dall'immaginare i possibili scenari di là da venire all'anticipazione di nuove tendenze. All'evento, gratuito e finanziato solo attraverso le iscrizioni, le donazioni e le sponsorizzazioni, partecipano ogni anno ospiti nazionali e internazionali di primo piano capaci di declinare il futuro in diverse prospettive e far riflettere: giornalisti della carta stampata e televisiva, antropologi, docenti universitari, scienziati, imprenditori, ingegneri, sociologi, startuppers»: così il M5S tramite una nota.



«Un anno dopo la sua scomparsa, chi ha condiviso con Gianroberto un profondo rapporto di amicizia e crescita professionale, ha voluto ricordarlo organizzando un evento incentrato appunto sui temi che gli erano cari: futuro e immaginazione. È nato così SUM#01, che ha riscosso grande successo nel 2017, e successivamente SUM#02 nel 2018. Domani, nel solco delle edizioni passate, prenderà il via SUM#03, cui saremo presenti anche noi del M5S Liguria - anticipano i pentastellati liguri (i regionali Alice Salvatore e Marco De Ferrari e i comunali di Ventimiglia Silvia Malivindi e Imperia Maria Nella Ponte) - Saremo a Ivrea per commemorare un grande uomo e per confrontarci su tematiche costantemente in divenire e prepararci alle non facili sfide del futuro».



Motore dell'evento, che aprirà i battenti domani dalle 9.00 alle 19.00 alle "Officine H" di Ivrea, è l'Associazione "Gianroberto Casaleggio", che promuove attività culturali, sociali, digitali, artistiche e ricreative che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo del dibattito libero e indipendente sul futuro dell'uomo e di ogni forma di comunicazione e aggregazione, nella continuità dei principi che hanno animato il pensiero e l'azione di Gianroberto Casaleggio.