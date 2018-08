Svastiche in centro a Genova, la questione arriva in Regione

Liguria - A seguito della recente comparsa di una svastica in piazza Banchi a Genova, stamane i capigruppo Gianni Pastorino (Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria), Giovanni Lunardon (Partito Democratico) e Giovanni Boitano (Liguri con Paita) hanno scritto al Prefetto per chiedere ferma condanna dell’accaduto, ma anche che siano attivati strumenti adeguati per contrastare l’insorgenza di fenomeni nazifascisti a Genova.



«Chiediamo che la Prefettura eserciti funzioni di vigilanza ponendo alle autorità competenti la necessità di identificare gli autori di questo gesto, che non può essere derubricato come una ragazzata dettata dall’ignoranza – dichiarano Pastorino, Lunardon e Boitano -. Il nostro vuole essere anche un appello a tutte le istituzioni della comunità genovese: mantengano alta la vigilanza democratica, perché fatti del genere non si ripetano e non trovino un clima politico-istituzionale tale da renderli possibili».



«Troppe volte in questi anni è prevalsa una colpevole sottovalutazione del fenomeno: le leggi che condannano l’apologia del fascismo non vengono applicate, e questi atti restano impuniti. Bisogna dare un segnale in controtendenza - commentano Pastorino, Lunardon e Boitano -. Un fatto del genere non può che destare disgusto. È il sintomo che qualcuno vorrebbe vedere smantellati i principi democratici e costituzionali che regolano la vita di questo Paese. Ma è anche l’ennesima, provocatoria aggressione alla storia e ai valori della città di Genova. Nessuno venga a dirci, ancora una volta, che si è trattato di un’innocente bravata. Stavolta lo riterremo del tutto inaccettabile».